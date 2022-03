Paolo Bargiggia, opinionista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio dell’errore dell’arbitro Guida in Torino-Inter: “Il rigore era netto: è stato commesso uno degli errori più gravi nell’epoca del VAR, che ne determina il fallimento. L’Inter ha cominciato bene la stagione ma in questo momento sta giocando in maniera molto negativa”.