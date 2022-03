Schira: “Ieri uno scout del Napoli era all’Arechi per visionare Traorè”

Il giornalista de Il Giornale ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha riferito sul proprio account Twitter che uno scout del Napoli era ieri allo stadio di Salerno per vedere la partita tra Salernitana e Sassuolo e visionare Hamed Junior Traorè, autore del gol del momentaneo 1-2 dei neroverdi. L’ivoriano è uno dei profili su cui il club azzurro ha messo gli occhi come possibile sostituto di Lorenzo Insigne, ma il Sassuolo chiede almeno 25 milioni di euro.

#Napoli are monitoring Junior #Traorè for the next season. There was an Azzurri’s scout to watch him at Salernitana-Sassuolo yesterday. #Sassuolo ask €25M at least to sell him. #transfers