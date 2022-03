Ai microfoni di Dazn, al termine della partita tra Hellas Verona e Napoli, ha parlato il portiere del Verona Montipò e ha commentato la sconfitta per la sua squadra.

Queste le parole del portiere scaligero:

Quali saranno gli stimoli del Verona da qui a fine stagione?

“Mah, gli stimoli ce li diamo da soli e ce li dà il mister. Siamo salvi, è vero, ma vogliamo fare tanti punti in queste ultime 9 partite”

Qual è stata oggi la difficoltà più grande? Nel primo tempo avete sbagliato tanto:

“Mah, guarda, gli errori tecnici non li voglio commentare, ci penserà il mister a farlo. Però abbiamo pagato due disattenzioni su rimesse laterali e queste squadre ti puniscono non appena commetti queste leggerezze: oggi giocavamo contro una big, abbiamo giocato bene, ma dovevamo fare qualcosa in più. Poi ci dispiace per l’espulsione di Ceccherini, in quanto giocare gli ultimi minuti 11 vs 11 ci avrebbe permesso di dare tutto quello che avevamo”.

Senti che potete avere una svolta per il prossimo anno? La società vi spinge verso nuovi obiettivi?

“Si, siamo una squadra in crescita, perché da inizio stagione siamo migliorati; abbiamo una società che non si accontenta dei 41 punti che abbiamo, e questo rappresenta uno stimolo per il gruppo, almeno fino alla fine della stagione. Poi, per la prossima stagione è presto per parlare”