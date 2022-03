Luca Toni, ex attaccante della Nazionale e capocannoniere a 38 anni della Serie A con l’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista a “Il Mattino“, in vista della gara di domani tra il suo Hellas e il Napoli.

Inoltre, Toni, da vecchio bomber, ha parlato anche di Osimhen, e lo ha paragonato a un talento mondiale:

“In questo momento, l’attaccante più forte al mondo è Mbappé! E’ impressionante, perché è velocissimo, sa controllare la palla, per cui marcarlo è quasi impossibile. Paragoni? E’ impossibile farlo, ma se guardo in Italia, Osimhen mi dà la sensazione di poter diventare forte come lui. Nel Napoli è lui che fa la differenza, in quanto con la sua velocità e la sua gamba spacca le difese. Inoltre devo dire che è anche migliorato nei contrasti e nei duelli fisici”.