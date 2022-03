Ieri, dopo tanti incontri e tante fumate nere, la Lega di Serie A ha scelto il suo nuovo presidente: Lorenzo Casini. Casini prende il posto di Dal Pino, che si era dimesso a fine gennaio per poter ricongiungersi con la famiglia in USA, e la sua elezione evita il commissariamento della Lega da parte della FIGC.

TMW svela i voti che ha ricevuto Casini, e svela gli 11 club che gli hanno garantito l’elezione: Casini ha ricevuto i voti di Napoli, Lazio, Empoli, Fiorentina, Salernitana, Udinese, Genoa, Sampdoria, Hellas Verona, Spezia e Venezia.

In questo terno, sconfitti i grandi club, tra cui il Milan, che lavorava per far eleggere il presidente della Confidustria Bonomi o il presidente del Credito Sportivo Abodi.