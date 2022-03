L’avv. Mattia Grassani, collaboratore legale del Napoli, ha vinto per il secondo anno consecutivo il premio “Milano Finanza Legal Award 2022”, grazie ai suoi approfonditi studi sul diritto sportivo italiano, per i quali è stato nuovamente giudiucato come il migliore.

A riportarlo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando della cerimonia di premiazione tenutasi ieri sera a Milano con la partecipazione dei rappresentanti delle 50 principali discipline giuridiche.