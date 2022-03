A Verona crocevia fondamentale, e Spalletti non chiude le porte ad una sorpresa dall’inizio

Nel corso della conferenza stampa pre-partita alla vigilia di Verona-Napoli, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha parlato della formazione che potrebbe scendere in campo domani nel match contro gli scaligeri. Il tecnico non ha escluso l’ipotesi di schierare dal 1° minuto il tandem Osimhen-Mertens in avanti per la prima volta in stagione:

“Prendiamo in considerazione tutto, anche perché adesso abbiamo recuperato diversi giocatori ed è più facile fare certe scelte. Purtroppo Meret si è infortunato ieri e siamo ancora in credito con la sfortuna, ma comunque abbiamo molti elementi in più che ci permetteranno di fare delle scelte diverse. Di solito alla fine della settimana ho sempre la formazione ben chiara in mente, ma stavolta ho un dubbio che mi porterò dietro fino a domani. Più di un dubbio? No è uno solo, altrimenti stanotte dormo male (ride, ndr)… Sul modulo non ho alcun dubbio, continueremo sulla nostra strada, poi a fine stagione visto che voi giornalisti qui a Napoli mi avete trattato bene fino ad ora magari potremo riparlare anche di come metto i miei uomini in campo e di tattica”.