Verona-Napoli, il tridente di Tudor ha segnato più gol

Verona-Napoli match valido per la 29esima giornata di Serie A è in programma domenica 13 marzo alle ore 15:00. Il Verona è sempre stato un avversario insidioso per gli azzurri, ma questa volta Spalletti e i suoi non possono sbagliare. L’edizione odierna de L’Arena dedica spazio al match confrontando le caratteristiche delle due squadre. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è il confronto diretto tra Simeone e Osimhen, 15 gol il primo e 7 il secondo, tenendo conto però che l’attaccante partenopeo ha saltato alcune partite per un infortunio che lo costringe ancora oggi a giocare con una maschera protettiva. La sfida è anche tra le mezze punte con la coppia Baràk/Caprari da una parte e Mertens/Insigne dall’altra. Il bilancio, per ora, è favore dell’attacco di Tudor con 35 reti rispetto alle 21 della tridente azzurro“.