Il Napoli ritrova Anguissa nel momento più delicato della stagione

Nell’ottimo inizio di stagione del Napoli di Spalletti aveva brillato a sorpresa un’acquisto estivo passato inizialmente in sordina. Un centrocampista arrivato in prestito da un club di seconda serie inglese e poco conosciuto al grande pubblico. Frank Anguissa con la sua maglia numero 99 ha conquistato dalla sua prima apparizione. Le sue doti fisiche e atletiche, accomunate ad una buona tecnica, avevano sorretto il centrocampo del Napoli con maestria nelle prime 13 giornate. Da quel giorno i tifosi napoletani hanno potuto raramente vedere il camerunense in campo. Ma ora Anguissa sembra aver recuperato definitivamente dall’infortunio, pronto per disputare da protagonista la fine del campionato. La trasferta del Napoli a Milano per affrontare l’Inter fu l’ultima prima dell’infortunio per Anguissa. Un problema agli adduttori che lo ha condizionato finora, tra novembre ed il rientro dalla Coppa d’Africa. In parole povere, negli ultimi tre mesi il Napoli non ha avuto a disposizione l’uomo che aveva equilibrato il centrocampo e lo ritrova nel momento decisivo della stagione.