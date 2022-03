Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della sfida tra Napoli e Milan: “I partenopei non hanno avuto il carattere giusto per vincere la partita. Quando Benitez era sulla panchina del Napoli voleva Mascherano proprio per dare più carattere alla squadra. Il vero obiettivo della squadra di Spalletti, da inizio campionato, è la qualificazione in Champions“.