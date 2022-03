UFFICIALE – I giocatori che scappano dall’Ucraina e dalla Russia possono essere tesserati: i dettagli

La FIFA, in un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha comunicato nuove linee guida in seguito all’invasione russa in Ucraina per quanto riguarda gli allenatori e i giocatori stranieri attualmente nei due paesi coinvolti nel conflitto. Si tratta di regole temporanee ed eccezionali derivate dalla situazione di crisi internazionale:

“Per quanto riguarda la situazione in Ucraina al fine di fornire ai giocatori e agli allenatori l’opportunità di lavorare e ricevere uno stipendio, e per proteggere i club ucraini, a meno che le parti del contratto in questione non concordino diversamente, tutti i contratti di lavoro di giocatori e allenatori stranieri con i club affiliati alla Federcalcio ucraina (UAF) si riterranno automaticamente sospesi fino al termine della stagione in Ucraina (30 giugno 2022), senza che sia necessario alcun intervento delle parti in tal senso”.

Questo provvedimento, dunque, mette i giocatori nelle condizioni di essere sostanzialmente svincolati in via del tutto eccezionale fino al 30 giugno 2022. Fino ad allora, chiarisce la FIFA nel comunicato, i giocatori saranno liberi di firmare contratti con altri club senza andare incontro a sanzioni di alcun tipo.