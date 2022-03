Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di ieri tra i partenopei e il Milan: “Mi aspettavo molto di più dalla squadra di Spalletti. Non c’è una vera favorita per lo Scudetto: ogni giornata ci può essere una sorpresa. Alcuni giocatori partenopei sono troppo leggeri. Il Napoli deve assolutamente recuperare Anguissa e deve avere il miglior Zielinski per puntare al tricolore”.