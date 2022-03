Top&Flop MN – Napoli male, Giroud regala i 3 punti al Milan

Stasera è andata di scena il big match tra Napoli e Milan, partita fondamentale per il vertice del campionato; ecco a voi il top e il flop della gara:

Top: Se la gioca con Ospina ma alla fine premiamo il nigeriano Victor Osimhen; combatte con le unghie e con i denti, ci mette l’anima ma purtroppo è da solo. Sicuramente un’ottima notizia per tutti noi, Osimhen c’è

Flop: Il peggiore è Insigne, c’è poco da dire ha giocato malissimo mai dentro la partita. Non si ripete come contro la Lazio, mollo su ogni pallone, non crea mai azioni pericolose, un fantasma.