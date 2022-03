DAZN – Giroud: “Molto importante vincere questa sera: vittoria non decisiva!”

Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida di questa sera contro il Napoli. Il francese ha segnato la rete decisiva: “Questi tre punti valgono tanto: vale molto vincere contro una rivale per lo Scudetto. Non abbiamo vinto il tricolore ma è stato molto importante vincere. Abbiamo giocato con molta determinazione. Siamo stati concentrati fino alla fine e penso che meritavamo la vittoria. Quando sono nell’area tento sempre di essere decisivo. Sono molto felice perché nel primo tempo potevamo giocare meglio ed abbiamo sbagliato soprattutto negli ultimi passaggi. Siamo stati molto bravi in difesa e tutti i giocatori hanno giocato bene. Questo gruppo può vincere lo scudetto: siamo tre squadre in tre punti. Siamo ancora in corsa e non voglio parlare di Scudetto. Spero di vincere anche la Coppa Italia quest’anno. Siamo molto ambiziosi e dobbiamo lottare fino alla fine”.