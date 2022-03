Programmazione 28ªgiornata: dove poter vedere Napoli-Milan

Dopo la vittoria contro la Lazio, rocambolesca e ricca di emozioni, per il Napoli è tempo di pensare al big match in chiave scudetto contro il Milan, con entrambe le squadre appaiate in testa alla classifica con 57 punti. Di seguito date e orari del turno:

Inter-Salernitana: venerdì 4 marzo ore 20:45 DAZN/SKY

Udinese-Sampdoria: sabato 5 marzo ore 15 DAZN

Roma-Atalanta: sabato 5 marzo ore 18 DAZN

Cagliari-Lazio: sabato 5 marzo ore 20:45 DAZN/SKY

Genoa-Empoli: domenica 6 marzo ore 12:30 DAZN/SKY

Bologna-Torino: domenica 6 marzo ore 15 DAZN

Fiorentina-Verona: domenica 6 marzo ore 15 DAZN

Venezia-Sassuolo: domenica 6 marzo ore 15 DAZN

Juventus-Spezia: domenica 6 marzo ore 18 DAZN

Napoli-Milan: domenica 6 marzo ore 20:45 DAZN