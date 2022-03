Quest’oggi, Andrea Carnevale, ex attaccante azzurro, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, nella quale ha parlato del prossimo appuntamento in campo della squadra di Spalletti, ossia l’attesissimo big match Napoli-Milan domenica sera. In particolar modo però, Carnevale ha voluto puntare il riflettore sull’attuale attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Queste sono le sue dichiarazioni:

“Osimhen sta diventando un leader, una certezza per il Napoli. Quando parte in velocità sembra Bolt ma è molto forte anche in area di rigore e lo sta dimostrando nei colpi di testa perché ha un gran tempismo, una situazione dove può sfruttare al meglio i cross di Politano e Insigne. Stiamo parlando di due attacchi molto forti, il Napoli ha tante alternative e ci sono molti attaccanti forti anche nel Milan e quindi sarà importante il lavoro delle difese: tra i rossoneri mancherà Romagnoli ma c’è Tomori che mi piace molto. Ma direi che il Napoli, tenendo presente il valore aggiunto Koulibaly, che forma una bella coppia con Rrahmani, ha qualcosa in più a livello di reparto difensivo.

Spalletti e Pioli? Parliamo di due grandi allenatori. Luciano lo conosco bene, allenò a Udine e fece un lavoro straordinario, un grande lavoratore e un grande professionista, al campo di allenamento arrivava alle 9 di mattina e andava via alle sette di sera: lo scudetto lo ha vinto in Russia con lo Zenit ma per tutto quello che ha dimostrato merita di vincerlo in Italia, gli auguro di farlo con il Napoli perché varrebbe doppio e resterebbe nella storia. Pioli in due anni sta facendo ottime cose al Milan, complimenti a Maldini e a tutta la dirigenza rossonera per la scelta”.