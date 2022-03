Tuttosport – Napoli-Milan, attesi 42mila spettatori al Maradona

C’è attesa per il big match Napoli-Milan. La partita in programma per domenica 6 marzo si preannuncia essere una vera sfida scudetto. La redazione di Tuttosport dedica spazio al racconto del pre-match sul suo quotidiano oggi in edicola. Di segito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è voglia di partecipare, di essere presenti in questo momento cruciale e domenica allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà il tutto esaurito rispetto al 75% della capienza. I biglietti sono andati a ruba nella giornata di lunedì e sul sito di TicketOne alcuni tifosi hanno dovuto attendere una fila anche di 16 mila persone per provare ad acquistare il biglietto del big match. Saranno 42mila gli spettatori a Fuorigrotta, dove il Napoli spera di regalare un successo pesantissimo al presidente Aurelio De Laurentiis”.

Domenica sera ci sarà una grande festa!