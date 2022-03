Milan, Romagnoli potrebbe non esserci contro il Napoli: i dettagli

Alessio Romagnoli, giocatore del Milan, è uscito ieri al 25esimo minuto nel corso della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il calciatore ha accusato un risentimento muscolare. Oggi si è sottoposto alle visite di controllo e gli esami hanno escluso lesioni muscolo tendinee nella regione dell’adduttore sinistro.

Le condizioni del capitano rossonero saranno valutate giorno per giorno. Ma la sua presenza contro il Napoli di Luciano Spalletti è a rischio. Quindi il giocatore potrebbe non prendere parte al big match in programma domenica 6 marzo alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. A riportarlo è la redazione di SkySport.