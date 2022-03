Il Giudice sportivo attraverso il sito ufficiale ha presentato la lista degli squalificati per il prossimo turno di campionato. Giacomo Bonaventura della Fiorentina squalificato per due giornate, mentre per una giornata sono stati stoppati Kelvin Amian dello Spezia, Aridan Ismajli dell’Empoli, Piotr Kiwior dello Spezia, Maxime Lopez del Sassuolo, Morten Thorsby della Sampdoria e Rafael Toloi dell’Atalanta.