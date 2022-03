Crudeli: “Ho notizie su Ibrahimovic in vista della gara tra Napoli e Milan”

Tiziano Crudeli ha rilasciato delle dichiarazioni su Radio Marte sull’attesissimo match tra Napoli e Milan:

“Le squadre di vertice fanno più fatica rispetto alla Juventus e all’Inter degli anni scorsi. Zlatan Ibrahimovic? Posso dirvi che con il Napoli non ci sarà. Frank cKessie condizionato dalla Coppa d’Africa? E’ un motivo in più di preoccupazione: il suo rendimento nelle ultime tre gare è stato assolutamente deludente. Con la testa, sembra già lontano dal Milan. E’ un gran bel problema da risolvere a medio termine”.

L’ivoriano “è stato un giocatore importante per il Milan, ma in questo momento sta venendo meno in maniera evidente”, ha proseguito il giornalista.

“Più Inter o Milan, se devo fare un pronostico sul campionato?”. Crudeli è “sempre stato convinto che l’Inter avrebbe potuto vincere il campionato con la sua impostazione di gioco, ma si è inceppata e mi auguro che non si ritrovi nell’immediato. Di certo, non nel Derby di stasera in coppa. E’ un Milan non trascendentale, ma anche l’Inter sta stentando, soprattutto nella fase difensiva”.