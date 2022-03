Biasin: “Maldini ha ragione a lamentarsi, Milan penalizzato dagli arbitri”

Fabrizio Biasin ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, in programma su 1 Station Radio, toccando diversi temi tra cui anche il Napoli:

“Non ci sono squadre perfette, quest’anno? No. Non c’è quella che ammazza il campionato, ma non significa che chi sta lì davanti non valga niente. Forse anche Juve e Atalanta hanno anche dei valori importanti, non sono tutte squadre più forti del mondo, ma c’è un equilibrio che rende questo campionato più affascinante. Ora hanno rallentato, ma ora devi far partire lo sprint altrimenti le altre ti fregano”.

Biasin a poi aggiunto: “Milan? I rossoneri mi sembrano in difficoltà con le prestazioni perché sono ancora molto giovani ed inesperti, poi ha avuto dei problemi con la gestione arbitrale e con l’Udinese e Spezia potevano conquistare i tre punti. Da questo punto di vista, Maldini ha ragione a lamentarsi. Non vedo crisi nell’Inter, contrasto chi lo dice, ha solo qualche problema dal punto di vista psicologico.

Il Napoli invece tra alti e bassi sta facendo molto bene, ha avuto una fase complicata a causa dell’assenza di giocatori non banali, ma Spalletti raggiunge quasi sempre i suoi obiettivi. Stare tra le prime quattro lo ha praticamente fatto, ora l’obiettivo maggiore è difficile”.