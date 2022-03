L’esperto di tattica Adriano Bacconi ha parlato a Canale 8 della prossima sfida del Napoli contro il Milan, analizzando il periodo degli azzurri.

“Dopo l’eliminazione in Europa League il Napoli può pensare al campionato. Con la Lazio vittoria che per come è arrivata ti aiuta tanto, in vista della prossima gara. Anche se il Napoli deve ritrovare la sua identità, nelle ultime uscite non è stato dominante come sempre. Contro il Milan sarà fondamentale, altrimenti i rossoneri ti fanno male”.