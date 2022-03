Cassano: “Il Napoli è l’anti-Inter, da dopo Natale ha sbagliato poco o nulla”

Antonio Cassano, ex fantasista del Real Madrid e non solo, ha speso delle parole sul Napoli nella consueta Bobo tv, ecco quanto detto:

“Il Napoli è l’anti-Inter, da dopo Natale ha sbagliato poco o nulla, mi ha convinto anche più dei nerazzurri. Ha avuto alti e bassi che ci stanno, ma in questo momento come proposta di calcio è quella che mi fa godere di più. L’Inter secondo me deve averne paura“.

Delle possibilità di un Napoli da Scudetto ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport: “Con il nuovo anno il nuovo corso, in campionato, perché le Coppe sono state fallite in maniera diversa. Pesante ma per certi versi inevitabile l’eliminazione contro la Fiorentina in Coppa Italia per la sofferenza di un organico ridotto. Dagli effetti che potevano essere disastrosi, almeno psicologicamente, la sconfitta interna col Barcellona. Certo Xavi sta rivitalizzando un gruppo rafforzato in gennaio, ma dopo la vittoria in casa della Lazio è come se nella testa degli azzurri fosse scattato qualcosa di nuovo, diverso, impensabile fino a giovedì”.