Giordano: “Scudetto? E’ un affare a cinque, perché c’è anche l’Atalanta”

Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, parlando della situazione scudetto e della situazione in casa Napoli:

“Gol di Fabian Ruiz? Il gesto tecnico mi ha scaldato. Mi sono reso conto immediatamente che aveva fatto una prodezza straordinario. Avevo il monitor a portata di mano e mi è capitato il replay del giro dal basso. Un po’ ti scuote perché la palla sembra che stia per andare fuori, fa un giro largo. Sin dal primo momento Fabian Ruiz mi ha rubato l’anima, è un giocatore troppo pieno di calcio, fai fatica a non innamorarti. Continuo a pensare che un centrocampo con Fabian Ruiz, Zielinski e Milinkovic-Savic sarebbe una delle cose più belle del mondo. Scudetto? E’ un affare a cinque, perché c’è anche l’Atalanta”.

Giordano ha poi aggiunto: “Il gruppo del Napoli va invecchiando, qualcuno può andare via. Questo può essere veramente l’anno zero, certe scelte andranno fatte. Insigne già non c’è più, non ci saranno Mertens, Ghoulam e Ospina e siamo già a 4. Andranno verificate le posizioni di Juan Jesus, Anguissa e Tuanzebe. Bisognerà aprire il mercato a Fabian Ruiz. Ma senza catastrofismo, questo è tutto inevitabile, accade ora quello che è già accaduto o accadrà altrove. Non bisogna rimanere aggrappati al simbolismo. Scudetto? Fa una differenza emozionale o meno se lo vinci o no ma comunque può essere l’anno zero.

De Laurentiis non vuole vincere? Perché bisogna cercare per forza qualcosa che non c’è? Ci sono dei retropensieri sui quali mi perdo. Sanzioni per i tifosi della Lazio? Purtroppo è possibile tutto, non ci rendiamo conto delle belve che si nascondono accanto a noi”.