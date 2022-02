Ieri, prima del big match di Europa League, poi conclusosi con la schiacciante vittoria dei blaugrana al Diego Armando Maradona di Napoli, entrambe le squadre si sono unite per scattare una foto con un grande striscione contro la guerra.

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales&Marketing della SSC Napoli, ha pubblicato un post sui social, nel quale ha parlato dell’iniziativa voluta ieri da Barcellona e Napoli prima del calcio d’inizio. Ecco le sue parole:

“#StopWar appena un paio d’ore prima della partita, abbiamo concordato con FC Barcellona di sfruttare la grande visibilità di questa occasione, per dare insieme un messaggio di pace. Tutti i giocatori di Napoli e Barcellona uniti in un’unica squadra per uno stop alla guerra”.

Questo a dimostrazione che, quando si trattano temi così delicati, come la guerra in Ucraina, non esistono bandiere o colori che tengano, che siamo tutti nella stessa squadra.