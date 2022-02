Come riportato da Calciomercato.com, oggi Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato la partita di Europa League che si è svolta ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona e che ha visto la schiacciante vittoria dei blaugrana sul Napoli di Spalletti. Il giornalista si è detto molto deluso dalla prestazione degli azzurri. Questo è quanto dichiarato da Sconcerti:

“L’Europa League ieri ha chiuso il giro di pareri sulla qualità del calcio italiano. Una sola squadra del nostro campionato arriva tra le prime sedici della manifestazione. In Champions, né l’Inter né la Juventus sono in vantaggio. Squadre giovani, ancora in condizione come Napoli, Milan e Lazio, sono state mandate fuori con una facilità impressionante e preoccupante. L’intero vertice del nostro calcio è sparito. C’è qualcosa in più della pandemia, che ha colpito tutti. C’è qualcosa d’altro anche rispetto alla nuova povertà, che pure pesa tantissimo.

Sono ormai vent’ anni che non produciamo più fuoriclasse e facciamo fatica anche a far crescere quelli che arrivano da altri paesi. Diciamo di avere i migliori allenatori, ma nessuno di questi fa mai una differenza reale. A nessun popolo in Italia sembra più interessare vincere. La vera cosa è escludere che vincano i nostri avversari. Non mettiamo più in discussione niente che non sia la fedeltà dei giocatori, i quali non hanno un dovere di fedeltà verso nessuno. Ci aduliamo e ci neghiamo da soli, gli altri non ci vedono. La profondità, gli spazi, la pressione alta, il gioco dal basso. Viviamo di dettagli inventati, mentre il calcio vero non c’è più“.