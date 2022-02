Programmazione 27ª giornata: dove poter vedere Lazio-Napoli

Archiviata la bruciante eliminazione in Europa League ai danni del Barcellona, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato. Impegno ostico per gli uomini di Spalletti, impegnati sul campo della Lazio dell’ex Sarri. Di seguito la programmazione televisiva del turno:

Milan-Udinese: venerdì 25 febbraio ore 18:50 DAZN

Genoa-Inter: venerdì 25 novembre ore 21:05 DAZN/SKY

Salernitana-Bologna: sabato 26 febbraio ore 15:05 DAZN

Empoli-Juventus: sabato 26 febbraio ore 18:05 DAZN

Sassuolo-Fiorentina: sabato 26 febbraio ore 20:50 DAZN/SKY

Torino-Cagliari: domenica 27 febbraio ore 12:35 DAZN/SKY

Verona-Venezia: domenica 27 febbraio ore 15:05 DAZN

Spezia-Roma: domenica 27 febbraio ore 18:05 DAZN

Lazio-Napoli: domenica 27 febbraio ore 20:50 DAZN

Atalanta-Sampdoria: lunedì 27 febbraio ore 20:50 DAZN