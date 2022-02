Conference League, i sorteggi degli ottavi di finale: la Roma pesca bene

Si è da poco svolto il sorteggio per gli ottavi di finale di Conference League, a cui ha partecipato la Roma come unica squadra italiana. Per i giallorossi sono stati estratti gli olandesi del Vitesse, squadra da non sottovalutare ma abbondantemente abbordabile. Questi i sorteggi completi:

Marsiglia (FRA) – Basilea (SVI)

Leicester (ING) – Rennes (FRA)

Paok Salonicco (GRE) – Gent (BEL)

Vitesse (OLA) – Roma (ITA)

PSV Eindhoven (OLA) – Copenhagen (DAN)

Slavia Praga (CEC) – Lask Linz (AUS)

Bodo Glimt (NOR) – AZ Alkmaar (OLA)

Partizan Belgrado (SER) – Feyenoord (OLA)