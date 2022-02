Ametrano: “Non mi aspettavo un ko simile. Sarà fondamentale mettersi tutto alle spalle”

Raffaele Ametrano, ex calciatore, è intervenuto a Tuttomercatoweb per parlare della situazione del Napoli.

“Il ko con il Barcellona? Onestamente non me l’aspettavo, perché il Napoli in casa riesce sempre a esprimersi bene. L’avversario è molto forte però mi aspettavo di più”.

Qualcuno ha parlato di approccio sbagliato…

“Giocare col Barça e avere un approccio sbagliato mi parrebbe strano per una squadra di alto livello come il Napoli. C’è stato qualche errore tecnico e sul gol in contropiede che ha aperto la strada al Barcellona si poteva tranquillamente far fallo. Anche le piccole cose poi diventano gigantesche contro queste squadre che non ti perdonano”.

E ora dunque la lotta scudetto…

“Il Napoli adesso è atteso da due gare fondamentali, quelle contro Lazio e Milan: da queste sfide e si capirà quali sono le ambizioni del Napoli. Se vanno bene, diventa il candidato numero uno per lo scudetto, se vanno male allora lascia strada ad un duello Inter-Milan”.

Il Napoli visto nelle ultime due partite che chance ha?

“Occorrerà vedere come esce a livello mentale dalla partita di ieri. Sarà fondamentale: se i giocatori si mettono tutto alle spalle è un conto, diverso il discorso se il ko di ieri e il mancato aggancio al Milan in classifica lasciano qualcosa nella loro testa”.