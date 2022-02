Piotr Zielinski non si abbatte: “Dobbiamo subito voltare pagina”

Piotr Zielinski ha risposto ad alcune domande al termine del match perso contro il Barcellona, intervistato da Sky ha commentato così:

“Approccio sbagliato perché non possiamo prendere gol così facilmente, dovevamo sfruttare meglio gli spazi. Loro hanno creato tante occasioni ma abbiamo sbagliato tanto in uscita, spero non ci siano ripercussioni ma usciamo dal campo con poche certezze. Non abbiamo giocato al nostro livello, dobbiamo dimenticare questa partita, si poteva fare qualcosa di più. Abbiamo fatto poco anche se il Barcellona ha tantissima qualità”.