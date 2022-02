Moviola MN – Protesta il Napoli sul gol di De Jong, Aubameyang in offside davanti a Meret sul tris di Piquè

Si conclude il cammino europeo del Napoli con la pesante sconfitta contro il Barcellona. Ci sono diverse cose di cui parlare in merito all’arbitraggio del russo Karasev, analizziamo il tutto:

Minuto 8: Barça avanti in contropiede

Dopo 8 minuti gli spagnoli passano in vantaggio segna Jordi Alba che sfrutta un contropiede dopo un corner battuto male dagli azzurri, tutto regolare sull’assist di Traorè.

Minuto 13: segna De Jong, leggere proteste da parte del Napoli

Dopo pochi minuti arriva anche il raddoppio blaugrana con De Jong. C’è qualche protesta da parte dei calciatori del Napoli, perchè l’autore dell’assist, Ferran Torres, parte in posizione molto dubbia sul lancio di Ter Stegen, ma prima che tocchi il pallone vi è la giocata volontaria di Rrahmani di testa che annulla qualsiasi offside. Rete dunque da convalidare.

Minuto 21: il VAR concede il rigore al Napoli

Al 21′ Osimhen viene lanciato in profondità e va giù dopo un contatto al limite dell’area con Ter Stegen. L’arbitro inizialmente comanda la punizione in favore dei partenopei, ma il VAR corregge la decisione assegnando il rigore in quanto il fallo avviene dentro i 16 metri. Contatto molto lieve, ma la decisione in merito resta quella dell’arbitro di campo. Trasforma il penalty Insigne per l’1-2.

Minuto 24: mano di Elmas in area?

Dopo la rete di Insigne, il Napoli rischia su un cross al centro del Barça con Elmas che nel tentativo di rinviare si calcia il pallone addosso, sul braccio secondo i giocatori del Barça. In ogni caso, non si tratta di una situazione da calcio di rigore secondo il regolamento.

Minuto 30: manca un giallo a Demme

Alla mezz’ora Demme commette un intervento da ammonizione in scivolata su Busquets, ma l’arbitro non lo ammonisce dopo aver concesso il vantaggio.

Minuto 45: segna Pique, ma Aubameyang è in offside davanti a Meret

Su un’azione insistita dopo un calcio d’angolo il Barcellona trova il terzo gol nel finale di primo tempo. Segna Piquè con un tiro molto angolato di sinistro, sul quale però c’è Aubameyang in posizione di fuorigioco davanti a Meret. VAR e guardalinee non segnalano alcuna irregolarità, resta da capire quanto l’attaccante blaugrana ostacoli la visuale del portiere azzurro, che a giudizio degli ufficiali di gara riesce a vedere il pallone partire. Dalle immagini restano comunque i dubbi.

Minuto 56: giallo per Zielinski

Ad inizio ripresa viene ammonito Zielinski che stende Aubameyang da dietro impedendo all’attaccante di partire in contropiede.

Minuto 59: Aubameyang cala il poker

Ancora un assist di Adama Traorè, stavolta per Aubameyang che batte Meret e cala il poker per il Barça.

Minuto 62: ammonito anche Fabian Ruiz

Ammonito anche Fabian Ruiz poco più tardi, lo spagnolo entra in maniera troppo irruenta e in ritardo su Pedri.

Minuto 69: gol annullato ad Insigne

Al 69′ il guardalinee annulla una rete ad Insigne, che parte in netto fuorigioco sul tocco di Zielinski.

Minuto 87: Politano segna il gol della bandiera

Dopo il pressing al limite di Mario Rui su Nico Gonzalez, Politano la mette in porta con il suo mancino per il 2-4.

Minuto 93: ammonito Gavi

A 15 secondi dalla fine del match si fa ammonire anche Gavi, per una trattenuta evidente su Politano.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Karasev 5.5: Fischia molto poco, restano aperti i dubbi sulla rete di Piquè. Sul rigore la decisione spetta a lui e le immagini gli danno sufficientemente ragione.

Guardalinee – Demeshko-Lunev 6.

VAR – Van Boeke 6.