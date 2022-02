Graziani sul Cagliari-Napoli: “Non si possono lasciare Osimhen e Fabian Ruiz in panchina”

Ieri durante la puntata di tika taka si è discusso a lungo sulla gara tra Cagliari-Napoli, gara che ha deluso un po’ tutti per via della prestazione e del risultato finale. Pasquale Bruno ha iniziato la discussione, ecco cosa ha detto:

“Bisogna fare grandi complimenti al Cagliari per la grandissima partita che ha fatto. Non so se è stato merito del Cagliari o demerito del Napoli. La partita di stasera ha dimostrato che le squadre in testa alla classifica non hanno riserve all’altezza e lo dimostrano i risultati di Inter, Milan, Napoli ma anche la Juve stessa”.

A quel punto è intervenuto Francesco Graziani in evidente disaccordo: “Stasera Spalletti non c’ha capito niente! Non si possono lasciare Osimhen e Fabian Ruiz in panchina, non esiste. Sono tre mesi che Osimhen non gioca e stasera lo lasci in panchina!? Faccio i complimenti al Cagliari per la partita che ha fatto, ma stasera Spalletti se l’è incartata da solo”.

Bruno ha replicato: “Però se hai Petagna in panchina ci può stare”. Ciccio Graziani però è irremovibile: “Petagna è un buon calciatore ma non può stare in una squadra che punta a certi livelli”.