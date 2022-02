Cassano lancia l’allarme alla Juve: “Contro il Villarreal rischi un’imbarcata”

Antonio Cassano, ex fantasista, ha parlato alla Bobo tv toccando vari temi, tra cui la sfida Villarreal e Juventus; ecco quanto evidenziato:

“Deve andare in Spagna per fare la partita, con dieci occasioni. Poi se perdi pazienza, ma la Juve deve dimostrare di valere quello che spende. Se fa una partita super e perde io sarò qui a dire chapeau. Il percorso che deve fare deve essere di gioco europeo, non sparagnino. Sarà molto brutta, sarà dura e rischia l’imbarcata. Ma Allegri farà la solita partita difensiva”.

Poi l’analisi sul momento di Lautaro Martinez: “È un campione, un giocatore che mi fa impazzire e che per me può arrivare a fare 35 gol. È talmente generoso da essere il compagno ideale per qualsiasi attaccante, secondo 35 gol ce li ha in casa, ma a fianco, o alle spalle, deve avere un giocatore che gioca esclusivamente per lui. Cassano, Totti, Riquelme… non ce l’hai? Serve un Pirlo o un Seedorf a centrocampo, uno che cerca immediatamente la punta”.

Infine il giudizio di Cassano su Kessié: “Da quando è tornato dalla Coppa d’Africa non è più lui. Sta facendo grande fatica, non è lui e lo vedo svagato: secondo ha già deciso quello che vorrebbe fare, sta timbrando il cartellino e aspettando maggio”.