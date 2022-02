Auriemma duro: “Il Napoli aveva paura di perdere dal primo minuto”

Raffaele Auriemma ha rilasciato delle dichiarazioni su Radio Marte, parlando della partita di ieri contro il Cagliari, ecco le sue parole:

“E’ il Napoli peggiore, una squadra così brutta non l’abbiamo mai vista. Luciano Spalletti, con quelle scelte, si è esposto alle considerazioni altrui: se si schiera con la difesa a tre, tutti pensano che abbia paura di perdere. Io non lo avrei mai fatto, quel modo di giocare lo ritengo necessario solo quando, nel finale di certe partite, hai bisogno di una copertura maggiore per difendere il risultato”.

Auriemma ha poi aggiunto: “Andare così a Cagliari significava dire: ‘Non vi facciamo nulla, perché abbiamo paura di perdere’. E, infatti, il Napoli non ha fatto nulla, almeno fino a quando non sono entrati Victor Osimhen e Fabian Ruiz.

Il Napoli avrebbe meritato abbondantemente di perdere, sarebbe stata la sconfitta più meritata di questa stagione. Per fortuna, Osimhen ci ha messo una pezza: in barba a chi dice che non sia un attaccante vero. David Ospina è stato autore di una papera clamorosa. Una prova, quella del Napoli, nel complesso terribile”.