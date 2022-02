Serie A, la classifica provvisoria: il Napoli domani può balzare al comando. Lotta salvezza incandescente

Con il pari della Lazio ad Udine per 1-1, i biancocelesti restano aggrappati al treno per l’Europa. Ma soprattutto il Napoli, domani, ha la ghiottissima opportunità di tornare in testa alla classifica, sorpassando l’Inter e mettendosi avanti al Milan (pur avendo gli stessi punti ma in virtù dello scontro diretto vinto a San Siro lo scorso dicembre, gli azzurri sarebbero virtualmente avanti).

Milan 56 (26 gare disputate)

Inter 54 (25)

Napoli 53 (25)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)

Lazio 43 (26)

Fiorentina 42 (25)

Roma 41 (26)

Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Sassuolo 33 (26)

Empoli 31 (26)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (25)

Sampdoria 26 (26)

Udinese 25 (24)

Venezia 22 (25)

Cagliari 21 (25)

Genoa 16 (26)

Salernitana 14 (24)