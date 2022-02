Cds – Spalletti chiama a rapporto Demme contro il Cagliari 

Fabian Ruiz non è nella sua condizione ottimale e a tal proposito Spalletti sta valutando i cambi da effettuare. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha confermato la stima del tecnico nei confronti di Diego Demme, che questa sera dovrebbe giocare titolare. “Si può percepire la fiducia del proprio allenatore anche stando in panchina e Demme si è accorto che il campo stava suggerendo scelte alternative rispetto ai suoi desideri, ha annotato le prestazioni di Fabian e Di Lobotka, ha accettato la rivoluzione delle gerarchie e si è sistemato al fianco di Spalletti, senza mai storcere il muso e anzi prodigandosi in testimonianze di riconoscenza per un allenatore ch’è stato limpido nella gestione degli uomini e dei momenti”.