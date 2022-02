Fiorentina-Atalanta è il big match della giornata e all’Artemio Franchi, in questo primo tempo, si è vista moltissima intensità in mezzo al campo che ha reso la partita sicuramente molto interessante. E’ 0-0 per ora fra le due compagini che si sono rese pericolose solamente con Nico Gonzalez da una parte e con Koopmeiners dall’altra.