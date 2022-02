Insigne ospite a C’è posta per te: “Sono diventato campione, ma bisogna esserlo soprattutto nella vita”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è stato ospite nell’ultima puntata di C’è Posta per te, in diretta ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Il 24 azzurro invitato da Maria De Filippi è stato protagonista di un emozionante discorso nei confronti dei genitori di Carmen, la quale mediante questo “regalo” ha voluto evidenziare tutto il suo amore nei confronti dei propri cari che all’età di 13 anni l’hanno adottata e accolta nella propria casa. Queste le parole del capitano che ha anche regalato tre magliette e promesso un viaggio alla famiglia:

“Ho ascoltato la storia e mi ha toccato tanto. Mettere al mondo un bambino è una gioia ancora più grande, ma dare una seconda vita ad una persona è una gioia ancora maggiore. Carmen ve ne sarà sempre grata. Nella mia vita ho conosciuto tanti campioni, lo sono diventato anch’io, ma è molto più importante essere campioni nella vita. La vostra coppa è lei! Poi ho chiesto una copia della lettera scritta dal padre, magari posso usarla quando cresceranno i miei figli”.