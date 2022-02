Michele Canini, ex giocatore del Cagliari, ha parlato della sfida di domani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La stanchezza può essere l’arma in più per la squadra di Mazzarri. I partenopei vengono dalla sfida contro il Barcellona e, come ben risaputo, le coppe europee portano i giocatori ad uno sforzo maggiore”.