Questa settimana sarà una settimana importante per il Napoli, che deve giocare 3 partite ostiche, anche se l’hype è per l’unica gara casalinga, la sfida di ritorno con il Barcellona di giovedì 24.

Per quanto riguarda i blaugrana, Xavi sta studiando le contromosse per la sfida al Maradona e sembrerebbe che la scelta sugli esterni potrebbe già essere definita: il tecnico catalano sta pensando di puntare su Dembele e su Ferran Torres, difeso dallo stesso tecnico dalle critiche per le troppe occasioni sbagliate.

Dunque, Adama Traoré dovrebbe partire dalla panchina al Maradona.

Fonte: Il Mattino