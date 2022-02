Luciano Spalletti, in ogni sua dichiarazione, lancia l’impressione a chi lo ascolta di essere fiero e felice di lavorare con questa rosa e per questa squadra; oggi, l’edizione del Corriere dello Sport ne ha parlato.

Spalletti sta dimostrando di essere un allenatore capace di tirare la qualità fuori dai propri uomini, e sta dimostrando di essere l’allenatore giusto per questa squadra; ha ripreso i suoi giocatori dalle macerie di Napoli-Verona, ha convinto tutti di essere forti e ha migliorato questa rosa.

Questa rosa che è un po’ la rosa dei suoi sogni, la rosa con cui sognava di tornare in pista, per via della tanta qualità che ha e della tanta varietà, e proprio per queste peculiarità, Spalletti seguiva già da tempo il Napoli, ben prima della telefonata di ADL.

Fonte: Corriere dello Sport.