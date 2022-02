Alle 18 scenderanno in campo Inter e Sassuolo, una gara che riguarda da vicino il Napoli; infatti, dopo l’inaspettato pareggio del Milan all’Arechi di Salerno, l’Inter ha la possibilità di riportarsi in vetta, in attesa di recuperare la sfida con il Bologna.

Inzaghi lascia a riposo Dzeko, schierando il tandem sudamericano Sanchez-Lautaro, mentre nel Sassuolo giocano sia Scamacca sia Raspadori.

Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca