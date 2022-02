Cucchi: “Scudetto? Il Napoli può competere alla pari con le milanesi”

Riccardo Cucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”:

“Credo che il Napoli possa ripartire da quel primo tempo col Barcellona, che mi ha molto impressionato, con grande serenità. A Cagliari non sarà una trasferta facile, la squadra sarda si è rinforzata e ci vorrà un Napoli molto concentrato come lo è stato contro il Barcellona. Il Cagliari ha ritrovato un po’ di serenità e fiducia, Mazzarri è un allenatore di grande esperienza molto abile a capire le caratteristiche degli avversari. L’aspetto psicologico, che poi si tradurrà in quello che si farà sul campo, è un qualcosa da tenere conto.

Scudetto? Sono convinto da sempre che il Napoli sia in grado di competere per il titolo alla pari con le milanesi. Il Napoli deve crederci fino alla fine, questo equilibrio dimostra come questo campionato sia bello. Anche le piccole, che a volte disturbano quelli che vorrebbero un campionato a 16 squadre, dimostrano quanti rischi ci sono di perdere punti per la strada”.