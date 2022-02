Il Mattino: “Ritmo alto e pressing nella trequarti blaugrana al Camp Nou”

L’edizione odierna de Il Mattino ha indicato le direttive per la gara di stasera al Camp Nou tra Barcellona e Napoli.

Come riportato dal quotidiano, il Napoli dovrà giocare in maniera sfrontata contro i blaugrana con tale metodo: “Se vuole uscire imbattuto dal Camp Nou, e giocarsela poi al Maradona tra sette giorni (il peso doppio dei gol inntrasferta non c’ è più), il Napoli dovrà tenere il ritmo alto e pressare nella trequarti blaugrana, sollecitando l’ erroredegli avversari. E mantenere equilibrio e concentrazione. Ci sarà grande lavoro per gli esterni contro Adama Traoré e il 17enne Gavi, ennesimo prodotto di qualità dell’ infinito serbatoio che è la cantera blaugrana, un modello che tantianni fa De Laurentiis disse di aver studiato, senza poi importarlo a Napoli”. Il Napoli dovrà avere un atteggiamento propositivo per far male alla difesa di casa e soprattutto per fronteggiare i pericoli derivanti dalle fasce d’attacco.