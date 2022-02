Il Mattino: “Il Napoli entra al Camp Nou con la convinzione di poter giocarsela”

Il Napoli sa bene che contro questo Barcellona è lecito giocarsela.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il Napoli proverà ad ottenere un buon risultato nonostante le forti ambizioni di vittoria finale dei blaugrana di Xavi: “Nel Camp Nou dove ha subito 8 gol in due partite (5 nel trofeo Gamper 2011 e 3 nella sfida Champions 2020) il Napoli entra stavolta con la convinzione di poter giocarsela contro il Barça che sta vivendo la sua stagione più deludente. Da diciassette anni non partecipava alla seconda competizione continentale, è retrocesso dalla Champions in Europa League. Dopo l’ addio di Messi, sembra quasi una nobile decaduta: lotta per difendere il quarto posto nella Liga, a 15 punti dal Real di Ancelotti capolista. Xavi, che dirigeva con eleganza il gioco dei blaugrana, adesso cerca in panchina le mosse giuste per rilanciare la squadra. E il necessario passaggio, ribadito alla vigilia del match, è eliminare il Napoli e procedere dritto verso la finale di Europa League”.