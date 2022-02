Tuttomercatoweb parla dell’interessamento del Napoli e dell’Atalanta per l’esterno belga Adam Januzaj, in scadenza a giugno.

L’ex Manchester United e Borussia Dortmund, si è ritrovato in Spagna, alla Real Sociedad, dove è in scadenza a breve: su di lui, come racconta il portale, c’è mezza Europa, e in Italia è seguito dai bergamaschi e dagli azzurri.