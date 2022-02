Milan, l’a.d. Gazidis: “Juventus? Dannosa per il calcio italiano”

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato un’intervista a Forbes, il dirigente ex Arsenal ha voluto analizzare gli effetti dell’egemonia bianconera sul campionato italiano. Queste le sue dichiarazioni:

“Il dominio decennale della Juventus non è salutare per questo campionato, bisogna provare a competere con i ritmi della Premier League. Questa è la vera Super League e bisogna inseguire questo modello. Una situazione simile a quella della Juventus in Italia, si registra in Francia e Germania ad esempio, ma è un elemento dannoso a lungo termine”.