La Stampa: “Presidenza Lega, Lazio e Napoli contro tutti: la proposta stile Premier…”

La ricerca del successore di Paolo Dal Pino al vertice della Lega Serie A disegna una rosa molto ampia, nella quale ieri è entrato il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi. L’ imprenditore lombardo viaggia sulla soglia del quorum necessario, ancora fissato a 14 voti. Dalla prossima assemblea basterà la maggioranza semplice. Bonomi chiede comunque un sostegno ampio. Superati i dubbi legati al Codice etico di Confindustria, restano le forti perplessità degli ambienti di Viale dell’ Astronomia, sorpresi dalla volontà di Bonomi di dedicarsi al calcio in una fase economica così delicata, tra pandemia e aumento dei prezzi delle materie prime. In caso di fumata nera, potrebbero salire le quotazioni di Mauro Masi, ex direttore generale della Rai, ora presidente di Consap.

A sbarrare la strada a Bonomi saranno soprattutto Lazio e Napoli. Claudio Lotito (il cui candidato sarebbe Lorenzo Casini, capo di gabinetto del ministro della Cultura Franceschini e presidente della Corte d’ Appello Federale) e e Aurelio De Laurentiis sono molto agguerriti contro la Figc. Oggi in assemblea gli oppositori di Gravina presenteranno pareri legali finalizzati a bloccare la mutualità della Serie A verso le serie inferiori. E rilanceranno l’ idea di un’ uscita dalla Figc sul modello della Premier League. Sarebbe già stato chiesto un parere alla Fifa che, però, non conferma. Per un passaggio così traumatico ovviamente serve il consenso generale della Lega, non solo di una parte. La tensione potrebbe aumentare domani, se il Consiglio federale commissarierà la Serie A per la mancata approvazione dei principi informatori che prevedono l’ adozione prevalente della maggioranza semplice.

Fonte: La Stampa