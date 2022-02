L’ex arbitro Luca Marelli, attualmente impegnato con DAZN, ha parlato a TMW Radio delle dichiarazioni del dg dell’Atalanta Marino nei suoi confronti:

“Marino? Nei post-partita si possono rilasciare dichiarazioni che non rispecchiano le proprie idee. Non nutro alcun rancore, ho già messo tutto alle spalle. Non me la sono presa. Ho vissuto tanti anni in campo, so che sono cose che capitano”.