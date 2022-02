L’ex Inter Boninsegna: “Momento migliore per il Napoli per affrontare l’Inter, i nerazzurri rischiano tanto”

Roberto Boninsegna, ex asso dell’Inter, ha parlato della sfida di Scudetto tra Napoli e Inter attraverso le colonne di Tuttosport:

“Dopo la sconfitta nel derby, per l’Iter questa partita sarà ancora più difficile. Le rivali si sono avvicinate e dal punto di vista psicologico per il Napoli è il momento migliore per sfidare i nerazzurri, mentre al contrario per la squadra di Inzaghi è il peggior momento per vedersela con i campani. Io tifo Inter, ma non sarà facile, se l’Inter va al Maradona per giocare alla pari rischiano davvero di essere sorpassati. Gli uomini decisivi? Insigne per il Napoli e Lautaro per l’Inter”.